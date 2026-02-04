Ampio, ampissimo turnover oggi per l'Inter impegnata con il Torino in Coppa Italia: almeno 6 cambi rispetto a Cremona. Secondo la Gazzetta dello Sport, Chivu manderà in campo una squadra sperimentale: in porta spazio finalmente a Martinez, mentre in difesa De Vrij sarebbe in vantaggio su Acerbi. Possibilità dal 1' anche per Diouf e Darmian, mentre in attacco Esposito è favorito su Thuram per far coppia con Bonny. Ancora out Barella e Calhanoglu.

"La rifinitura di stamattina scioglierà qualsiasi dubbio. I quattro tenori d’attacco si incastrano in una nuova combinazione, la meno impiegata fin qui. Lautaro scalpita, certo, un record enorme è distante appena un gol, ma anche il capitano applica alla lettera il Chivu-pensiero: prima l’Inter", si legge.

PROBABILE INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Mkhitaryan, Diouf, Carlos Augusto; Esposito, Bonny.