Con 127 gol in Serie A, Lautaro Martínez è a una sola rete dall’agganciare Alessandro Altobelli al quarto posto tra i marcatori nerazzurri di sempre nel massimo campionato.

E contro la Cremonese il feeling è buono: 3 sfide giocate, 4 gol realizzati, andando sempre a segno. In questa Serie A, l’argentino è inoltre l’unico giocatore ad aver segnato più di un gol di testa, di sinistro e di destro, a conferma di una completezza offensiva totale.