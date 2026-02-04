Una casa che casa non è, una soluzione dettata dall’attualità che vede lo stadio di San Siro in mano all’organizzazione di Milano-Cortina 2026 visto che fra venerdì sarà il momento della fatidica cerimonia di inaugurazione dei Giochi invernali. Sarà l’U-Power Stadium di Monza ad ospitare il quarto di finale di Coppa Italia che vedrà l’Inter di Cristian Chivu opposta al Torino di Marco Baroni, capace di eliminare la Roma all’Olimpico nel match degli ottavi di finale. Prevedibile turnover per il tecnico rumeno per provare l’aggancio alle semifinali della competizione. Fischio d’inizio dell’arbitro Matteo Marchetti alle ore 21: segui con noi di FcInterNews.it questa sfida con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.

20.31 - Presente anche Gianni Infantino allo stadio di Monza. Riscaldamento in corso sotto una pioggia battente.

20.16 - Marco Baroni getta nella mischia praticamente tutti i volti nuovi del mercato granata, da Marianucci ad Obrador fino a Kulenovic che farà il suo debutto lì davanti. Con Casadei out, spazio ad Anjorin.

20.13 - Complice probabilmente l'assenza dell'ultimo secondo di Matteo Darmian, Cristian Chivu opta per schierare la linea verde sulle fasce, dove agiranno Matteo Cocchi e Issiaka Kamate. Queste le novità più significative di un undici che presenta tante novità, da Josep Martinez in porta a Stefan de Vrik in difesa fino a Andy Diouf in mezzo. Davanti la coppa Marcus Thuram-Yoan Bonny. In panchina diversi Under 23, da Thomas Berenbruch a Luka Topalovic.

20.07 - Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Torino:

INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 6 De Vrij, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 41 Kamate, 16 Frattesi, Mkhitaryan, 17 Diouf, 43 Cocchi; 9 Thuram, 14 Bonny.

In panchina: 12 Di Gennaro, 40 Calligaris, 8 Sucic, 10 Lautaro Martinez, 11 Luis Henrique, 31 Bisseck, 44 Berenbruch, 54 Bovo, 50 Cinquegrano, 51 Alexiou, 58 Topalovic, 94 Esposito, 95 Bastoni.

Allenatore: Cristian Chivu

TORINO (3-5-2): 1 Paleari; 35 Marianucci, 23 Coco, 61 Tameze; 16 Pedersen, 14 Anjorin, 4 Prati, 10 Vlasic, 33 Obrador; 17 Kulenovic, 92 Njie.

In panchina: 81 Israel, 99 Siviero, 6 Ilkhan, 13 Maripan, 20 Lazaro, 25 Nkounkou, 77 Ebosse, 83 Perciun, 91 Zapata.

Allenatore: Marco Baroni

Arbitro: Marchetti. Assistenti: Mondin – Ceolin. Quarto ufficiale: Bonacina. VAR: La Penna. AVAR: Giua.