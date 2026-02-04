Keinan Davis, 7 gol in campionato e 3 assist in 22 presenze, è l'attaccante inglese dell'Udinese che oggi ha parlato alla Gazzetta dello Sport.

Ha segnato già sette gol e sembra non volersi fermare realizzando il suo record.

"L’obiettivo è la doppia cifra. Mi sento molto a mio agio, la cosa più bella è che ho il sostegno e l’appoggio della squadra".

Chi vince la Premier?

"L’Arsenal, of course. The best team in the world. È una squadra che ha i movimenti sincronizzati, sono bravissimi a scambiarsi più volte la posizione. Ma la chiave sono i due difensori: Gabriel e Saliba. Troppo forti. Comunque resto legato anche all’Aston Villa, il club in cui sono cresciuto e ho giocato di più".

E in Serie A chi vince?

"L’Inter, the best".

Chi è il miglior attaccante?

"Lautaro, senza alcun dubbio. Ma io mi sento tra i primi tre".

Il difensore che ritiene più forte e fastidioso in A?

"Akanji, assolutamente. Quelli della Roma erano molto duri".

Lei a San Siro ha segnato e avete vinto con l’Inter.

"È un ricordo che terrò per sempre. Ma la vittoria più bella con le big è stata quella col Napoli. Con gol decisivo di Ekkelenkamp, uno che in Premier ci starebbe benissimo".