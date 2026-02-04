Protagonista nell'ultimo match di campionato durante il quale si è preso gli applausi dei compagni e della sua gente per il rigore parato a Nico Paz, Marco Carnesecchi, portiere dell'Atalanta, ha parlato a Sport Mediaset in vista del match valido per i quarti di Coppa Italia di domani contro la Juventus: "C'è tanta voglia di fare bene in questo trofeo. Per noi sarà una gara importante per passare il turno" ha detto l'estremo difensore italiano avvisando le avversarie. E a proposito di Italia, il portiere venticinquenne italiano poi parla anche della Nazionale.

Niente stage per la Nazionale, ma Gattuso vi tiene comunque tutti sul pezzo...

"Il mister in questo è fortissimo, ci tiene dentro il gruppo e ci tiene uniti. Ha creato una grande famiglia per arrivare al meglio a marzo, perché noi al Mondiale ci vogliamo andare".