Oggi Inter-Torino a Monza, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. In palio il pass per la semifinale. Chivu pensa a diversi cambi, le probabili scelte. Il Milan vince a Bologna e si riporta a -5 dai nerazzurri.

