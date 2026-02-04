È Daniele Chiffi l'arbitro designato per dirigere Sassuolo-Inter, match valido per la 24esima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 18 al Mapei Stadium. Il fischietto della sezione di Padova avrà come assistenti Vecchi e Ceccon, con Galipò nelle vesti di quatro uomo. In sala VAR ci sarà invece Camplone, coadiuvato da Aureliano.
Di seguito tutto le designazioni:
H. VERONA – PISA Venerdì 06/02 h. 20.45
DOVERI
BACCINI – COLAROSSI
IV: MASSIMI
VAR: NASCA
AVAR: DI BELLO
GENOA – NAPOLI Sabato 07/02 h. 18.00
MASSA
MELI – ALASSIO
IV: MANGANIELLO
VAR: DI BELLO
AVAR: FABBRI
FIORENTINA – TORINO Sabato 07/02 h. 20.45
COLOMBO
TEGONI – BAHRI
IV: BONACINA
VAR: MARINI
AVAR: MARESCA
BOLOGNA – PARMA h. 12.30
COLLU
BERTI – LAUDATO
IV: LA PENNA
VAR: GHERSINI
AVAR: MAGGIONI
LECCE – UDINESE h. 15.00
RAPUANO
CECCONI – ROSSI C.
IV: ABISSO
VAR: GARIGLIO
AVAR: FABBRI
SASSUOLO – INTER h. 18.00
CHIFFI
VECCHI – CECCON
IV: GALIPO’
VAR: CAMPLONE
AVAR: AURELIANO
JUVENTUS – LAZIO h. 20.45
GUIDA
PERETTI – BINDONI
IV: MARCHETTI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: MARESCA
ATALANTA – CREMONESE Lunedì 09/02 h. 18.30
PICCININI
FONTANI – GIUGGIOLI
IV: ARENA
VAR: AURELIANO
AVAR: DEL GIOVANE
ROMA – CAGLIARI Lunedì 09/02 h. 20.45
MARCENARO
PASSERI – TRINCHIERI
IV: FELICIANI
VAR: PATERNA
AVAR: DI PAOLO
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 15:48 Udinese, Collavino: "Vincere con squadre come l'Inter dà consapevolezza. Mlacic? Giovane di prospettiva"
- 15:34 Milan, Fofana snobba la corsa sull'Inter: "L'obiettivo è fare meglio dell'anno scorso"
- 15:20 Due nerazzurri a Bari. Stabile: "Bastoni e De Vrij i miei modelli". De Pieri: "Grazie all'Inter e a Inzaghi per l'esordio"
- 15:05 Di Lorenzo fermo ai box per infortunio, il Napoli annuncia: "Nelle prossime ore intervento chirurgico al piede sinistro"
- 14:51 Youth League, stasera Colonia-Inter: la lista dei venti giocatori convocati da Carbone
- 14:37 Sassuolo-Inter, settore ospiti chiuso: i tifosi che hanno acquistato i biglietti verranno rimborsati
- 14:23 Gazzetta di Modena - Massolin-Inter, affare che entra nella storia dei Canarini: è la cessione più ricca
- 14:09 Abodi e il petardo verso Audero: "Tutto questo è inaccettabile. Quello non lo chiamo neanche tifoso"
- 13:54 PSV, il dt Stewart svela: "Perisic? Abbiamo saputo dell'Inter dalla sua agenzia, ma non è mai arrivata un'offerta"
- 13:40 Il pensiero di Rabiot: "Se non ci fosse il Milan, l'Inter farebbe il campionato da sola"
- 13:25 Sky - Coppa Italia, ampio turnover per Chivu. Ballottaggio Thuram-Esposito, possibile chance dal 1' per Cocchi
- 13:10 Inter, lancio del petardo verso Audero: multa e diffida per il club nerazzurro. La decisione del Giudice
- 12:56 Serie A, scelti gli arbitri per la 24esima giornata: Sassuolo-Inter affidata a Chiffi. Al VAR la coppia Camplone-Aureliano
- 12:42 Udinese, si ferma Davis: lesione all'adduttore della coscia sinistra per l'attaccante
- 12:28 Corsera - Inter-Torino con Esposito-Bonny? Thuram scalpita: finora è stato decisivo solo una volta
- 12:14 Inter-Torino non vale solo la semifinale di Coppa Italia. Senza rinforzi dal mercato, Chivu attende risposte
- 12:00 Il MILAN non MOLLA, l'INTER non SCAPPA. TESTA al SAS... TORINO: quanto TURNOVER in COPPA?
- 11:45 TS - Da Sommer a Mkhitaryan: le prospettive degli interisti in scadenza a giugno
- 11:30 Davis: "Scudetto all'Inter, the best. Lautaro e Akanji miglior attaccante e miglior difensore"
- 11:16 Diego Lopez: "Norton-Cuffy? Non ha chiesto di andare via. Arrivano offerte, ma..."
- 11:02 GdS - Bilanci, la Serie A resta in rosso. Juve e Roma tra le più indebitate, l'Inter sul secondo gradino del podio dei virtuosi
- 10:48 CdS - Caso Audero: multa in arrivo dal giudice sportivo. Da capire se sarà chiusa la curva a San Siro
- 10:34 TS - Omicidio Boiocchi, arrestato Mauro Nepi: avrebbe consegnato il compenso per l'omicidio
- 10:20 Zanetti: "Spero in analogie con la seconda stella. Audero? Dispiace perché..."
- 10:06 TS - Bonny ritrova il Torino contro cui ha esordito nell'Inter. Con un obiettivo
- 09:52 TS - Inter-Torino, gli ultras granata tornano a seguire la squadra dopo la contestazione
- 09:38 Galante: "L'Inter non lascerà la Coppa Italia. Bastoni criticato? Mi ricorda Roberto Carlos"
- 09:24 TS - In Coppa Italia con l'Inter bis: notte di esami per tanti. E c'è un ritorno dal 1' dopo sette mesi
- 09:10 Allegri: "Scudetto con 50 punti dopo 23 partite? Bisogna vedere l'Inter... Noi pensiamo alla Roma"
- 08:56 CdS - Occhi su Martinez, Frattesi e Diouf: la probabile formazione
- 08:42 Capello: "Milan da scudetto? Allegri continua a parlare di quarto posto, l'Inter ha la forza della grande rosa, ma io dico che..."
- 08:28 GdS - Chivu con le idee chiare: almeno 6 cambi dopo Cremona. La probabile formazione
- 08:14 GdS - Caso Audero: trasferte vietate fino al 23 marzo. Le differenze con Roma, Fiorentina, Lazio e Napoli
- 08:00 Preview Inter-Torino - Riecco Darmian. Dal 1' anche Martinez e Diouf
- 00:00 Chivu avrebbe meritato altro
- 23:49 Zanetti tedoforo di Milano Cortina 2026: "Un onore vedere la fiamma nelle mani di un interista"
- 23:35 Milan, Allegri: "È più importante guardare dietro che all'Inter. Dobbiamo tornare in Champions"
- 23:21 Milan, Rabiot: "Vittoria col Bologna che dà fiducia. Più avanti vediamo dove sarà l’Inter"
- 23:07 Serie A Women, la match-winner di Ternana-Inter Detruyer entra nella Top 11 settimanale
- 22:53 Finale Champions, c'è già una candidatura per il 2029: il Barcellona proporrà il nuovo Camp Nou
- 22:39 Tutto facile per il Milan: Bologna sconfitto 3-0, rossoneri di nuovo a -5 dall'Inter
- 22:24 Zanetti todoforo sul lago di Como: il vice presidente nerazzurro ha portato la Fiamma Olimpica a Cernobbio
- 22:10 Vecino si unisce al Celta Vigo: "Ho sempre desiderato un'esperienza fuori dall'Italia"
- 21:56 Playoff Champions League, dal 5 febbraio in vendita i biglietti per Inter-Bodø/Glimt. I dettagli
- 21:42 Nuovo arresto per i fatti di Cremona, Ciccarelli precisa: "Non era un ragazzo dei Viking"
- 21:28 Marchetti dirigerà Inter-Torino: l'ultimo precedente non è particolarmente felice per i nerazzurri
- 21:13 Concorso Pirelli, comincia la terza fase: in palio due biglietti per Inter-Atalanta
- 20:58 Coppa Italia, l'Inter sfida il Torino all'U-Power Stadium di Monza: cancelli aperti dalle ore 19. Tutte le info per i tifosi
- 20:43 Milan, il ds Tare: "Vincere a Bologna per dare continuità alla classifica. Il destino è nelle nostre mani, guardiamo a noi"
- 20:29 UFFICIALE - Christian Dimarco al Foggia: "Arrivo con grande entusiasmo e voglia di mettermi in gioco"
- 20:14 Catellani (ds Modena): "L'Inter crede in Massolin. Ha anticipato tutti e ci ha fatto subito capire una cosa"
- 19:59 Zanetti: "Similitudini tra quest'annata e quella della seconda stella? Speriamo". Poi il commento su Cremona
- 19:45 L'agente di Icardi: "Non ha mai detto che avrebbe segnato dieci gol in sei mesi alla Juventus, una grossa stupidaggine"
- 19:31 Parte nel 2026 la World Legends Cup: anche Materazzi e Javier Zanetti tra i protagonisti
- 19:17 La Digos arresta il tifoso del petardo di Cremona: è un ultrà 19enne della curva dell'Inter
- 19:00 Rivivi la diretta! VIGILIA di INTER-TORINO, ampio TURNOVER. CHIVU pesca dall'U23? Le PAROLE di MAROTTA...
- 18:53 Triestina-Inter U23 domenica pomeriggio al Rocco, dirigerà l'incontro Dorillo di Torino
- 18:39 Se per PIF "La mafia uccide solo d'estate", i nerazzurri ribatterebbero che il mercato fa male anche d'inverno...
- 18:25 Lookman si presenta all'Atletico Madrid: "Essere qui è una benedizione, questo è un club enorme"
- 18:10 Catellani: "Poter rivendere Massolin all'Inter un motivo di orgoglio per il Modena"
- 17:55 Chiusura di San Siro dopo i fatti di Cremona? L'avv. La Francesca: "Sarebbe sorprendente, ecco perché"
- 17:41 Coppa Italia, l'Inter resta la favorita per la vittoria finale: il decimo trionfo a 3,45
- 17:28 UFFICIALE - Pisa, la scommessa Hiljemark per la sostituzione di Gilardino: contratto fino a giugno 2027
- 17:14 Serie C, La Gumina miglior giocatore di gennaio nel girone A. Cinquegrano entra nella Top 11
- 16:59 Sedicesimi di finale di Youth League, domani sera Colonia-Inter: dove vedere il match in tv
- 16:45 Non è in pericolo di vita il 40enne che ha lanciato il petardo contro Audero: può essere dimesso a giorni
- 16:30 Sky - Verso Inter-Torino, in tre si sono allenati a parte. Da Pepo Martinez a Darmian: sarà turnover massiccio
- 16:16 Niente Inter per Perisic, Stewart (dt del PSV): "Contenti di aver tenuto tutti, un'assurdità pensare che..."
- 16:01 Scifo: "Ho grandissimi ricordi dell'Inter. Rispetto a quella Serie A oggi c'è livellamento verso il basso"
- 15:47 Cremonese-Inter, Zielinski illumina. Lautaro e Dimarco completano