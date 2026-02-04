È Daniele Chiffi l'arbitro designato per dirigere Sassuolo-Inter, match valido per la 24esima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 18 al Mapei Stadium. Il fischietto della sezione di Padova avrà come assistenti Vecchi e Ceccon, con Galipò nelle vesti di quatro uomo. In sala VAR ci sarà invece Camplone, coadiuvato da Aureliano.

Di seguito tutto le designazioni:

H. VERONA – PISA Venerdì 06/02 h. 20.45

DOVERI

BACCINI – COLAROSSI

IV: MASSIMI

VAR: NASCA

AVAR: DI BELLO

GENOA – NAPOLI Sabato 07/02 h. 18.00

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: MANGANIELLO

VAR: DI BELLO

AVAR: FABBRI

FIORENTINA – TORINO Sabato 07/02 h. 20.45

COLOMBO

TEGONI – BAHRI

IV: BONACINA

VAR: MARINI

AVAR: MARESCA

BOLOGNA – PARMA h. 12.30

COLLU

BERTI – LAUDATO

IV: LA PENNA

VAR: GHERSINI

AVAR: MAGGIONI

LECCE – UDINESE h. 15.00

RAPUANO

CECCONI – ROSSI C.

IV: ABISSO

VAR: GARIGLIO

AVAR: FABBRI

SASSUOLO – INTER h. 18.00

CHIFFI

VECCHI – CECCON

IV: GALIPO’

VAR: CAMPLONE

AVAR: AURELIANO

JUVENTUS – LAZIO h. 20.45

GUIDA

PERETTI – BINDONI

IV: MARCHETTI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MARESCA

ATALANTA – CREMONESE Lunedì 09/02 h. 18.30

PICCININI

FONTANI – GIUGGIOLI

IV: ARENA

VAR: AURELIANO

AVAR: DEL GIOVANE

ROMA – CAGLIARI Lunedì 09/02 h. 20.45

MARCENARO

PASSERI – TRINCHIERI

IV: FELICIANI

VAR: PATERNA

AVAR: DI PAOLO