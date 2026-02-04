Cena istituzionale ieri a Milano per il presidente della FIFA Gianni Infantino, nel capoluogo lombardo in occasione delle cerimonie di apertura dei Giochi Olimpici invernali 2026 Milano-Cortina. Al tavolo con il numero uno della principale istituzione calcistica c'erano Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, Mirwan Suwarso, suo omologo al vertice del Como, quindi Adriano Galliani e l'ex proprietario del club nerazzurro Erick Thohir, oggi presidente della Federcalcio indonesiana. 

Sezione: Copertina / Data: Mer 04 febbraio 2026 alle 16:45 / Fonte: Instagram Infantino
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
vedi letture
Print