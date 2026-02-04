Sono venti i giocatori convocati da Benny Carbone, tecnico dell'Inter Primavera, per la sfida contro i pari età del Colonia valida per i sedicesimi di finale di Youth League, in programma stasera alle 18, in uno Stadion Köln completamente esaurito. Ecco l'elenco completo:

Portieri: Taho, Farronato;

Difensori: Ballo, Marello, Bovio, Garonetti, Mackiewicz, Williamson, Nenna;

Centrocampisti: Cerpelletti, Mancuso, Venturini, Zarate, Vukoje, La Torre;

Attaccanti: Iddrissou, Mosconi, Zouin, Kukulis, El Mahboubi.

Sezione: Giovanili / Data: Mer 04 febbraio 2026 alle 14:51
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print