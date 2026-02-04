Intervenuto in conferenza stampa, il direttore sportivo dell'Empoli, Stefano Stefanelli, si è presentato ai microfoni per fare pubblicamente il punto della situazione dopo varie operazioni di mercato tra cui quella che ha riguardato Franco Carboni, passato in prestito al Parma tramite, ovviamente l'Inter, club che ne detiene il cartellino.

Perché l’arrivo di Candela e come vede il futuro dell’Empoli?

"Candela è arrivato dopo il rientro di Carboni all’Inter. Per caratteristiche ed esperienza è adatto al sistema di gioco e offre più soluzioni tattiche. Il campionato resta difficile: sono entrati giocatori più esperti e l’obiettivo è trovare continuità e affrontare al meglio il girone di ritorno.