L'Inter non rinuncia a nessun traguardo. L'esperienza dell'anno scorso ancora brucia, ma nessuno ad Appiano Gentile rimpiange di aver comunque provato ad andare in fondo in ogni competizione. E così si tenterà di fare anche ora, a partire dalla Coppa Italia, come sottolinea il Corsport.

"Al netto degli infortuni, la condizione generale della squadra nerazzurra appare decisamente migliore rispetto ad un anno fa. E questo è questo è certamente uno dei meriti di Chivu. Oltre, evidentemente, a essere riuscito a trasmettere al gruppo la voglia e la motivazione di vivere questa stagione come una sorta di rivincita rispetto alle delusioni passate. E, alla luce di come stanno andando le cose in campionato, ci sta riuscendo benissimo", si legge. Ad ogni modo, il turnover stasera sarà inevitabile. Occhi puntati soprattutto su Martinez, Frattesi e Diouf, quelli che finora hanno giocato meno e che avranno una chance dall'inizio. Stesso discorso di Darmian, fuori da metà ottobre e appena tornato in campo a Cremona.

PROBABILE INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Mkhitaryan, Diouf, Carlos Augusto; Esposito, Bonny.