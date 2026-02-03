"La partita non era semplicissima. Ci siamo abbassati un po’, ma è una bella vittoria su un campo difficile" ha detto Adrien Rabiot a DAZN dopo il successo per 3-0 in casa del Bologna. Risultato che dà al Milan "ancora più fame e più fiducia". Ma in vista del derby contro la capolista tra un mese circa il francese si mantiene cauto.

Mese delicato e poi derby con l’Inter…

"Delicato non lo so, tutte le partite sono importanti. Era importante prendere punti per staccare il quinto posto, poi l’Inter vedremo più avanti. L’obiettivo principale è il quarto posto, minimo. Con la partita di stasera abbiamo allungato sulla Roma. È un bel momento, dobbiamo continuare così, tutti uniti, lavorare come abbiamo fatto finora, e poi vediamo più avanti dove sarà l’Inter".