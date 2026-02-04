Gli ultras del Torino torneranno a seguire la squadra oggi a Monza, nella gara di Coppa Italia contro l'Inter. Secondo Tuttosport, infatti, dopo la contestazione divampata dopo il 6-0 patito dal Como e andata in scena anche contro il Lecce, i gruppi della Maratona torneranno ad esserci per la sfida odierna. 

Gli ultras, si legge, vedono come un "dovere di Curva" esserci con delegazioni più o meno ampie in trasferta, mentre diventa una scelta mirata quella di lasciare vuoti i settori quando si gioca in casa.

