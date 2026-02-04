Potrebbe essere Esposito-Bonny la coppia titolare di questa sera in Coppa Italia, ma c'è un Thuram che scalpita e, come riporta oggi Tuttosport, Chivu è molto attento agli equilibri e alle rotazioni, particolarmente in attacco.

La partita più importante della settimana è quella di domenica contro il Sassuolo alle 18 e Thuram punta (anche) quella perché Esposito è diventato un concorrente serio e il francese vuole tornare ad essere decisivo. Finora le sue reti sono state decisive solo contro l'Ajax in Champions League, le restanti hanno fatto un po' più da contorno.