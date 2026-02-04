Giornata di presentazioni a Bari, dal sapore nerazzurro. A mercato concluso il club biancorosso ha concesso ai giornalisti i due nuovi arrivi, entramnbi in prestito: Giacomo Stabile, difensore e Giacomo De Pieri, esterno offensivo, entrambi cresciuti nelle giovanili dell'Inter e tutt'ora di proprietà della società di Viale della Liberazione. "Quando abbiamo saputo della possibilità di venire al Bari io e Giacomo ne abbiamo parlato, eravamo contenti perché ci conoscebamo già. Per me questa era una bgrandissima opportunità, spero di essere d'aiuto alla causa. So che in difesa siamo tanti, ma quello che conta è che tutti ci facciamo trovare pronti a dare tutto per la piazza e per il club, chi gioca conta relativamente. Che i miei compagni siano di grande valore è motivo d'orgoglio per me, qui sono alla prima partecipazione in B e posso imparare tanto. Cercherò di farmi trovare pronto. A chi mi ispiro? A Bastoni, mi è sempre piaciuto come giocatore. Un altro che per la professionalità mi ha impressionato è De Vrij, le loro carriere parlano da sole", le parole del difensore.

"Spero di sfruttare al meglio questa opportunità - esordisce De Pieri - . Quando ho saputo di poter venire al Bari non ci ho pensato due volte, sia per il minutaggio che potrei avere sia per la piazza. Tutti noi nuovi arrivati dobbiamo calarci nella mentalità della squadra aiutando il più possibile a raggiungere l'obiettivo comune. Volevo venire subito perché alla Juve Stabia non giocavo tantissimo, io sono un trequartista adattabile, a disposizione delle esigenze del mister che comunque mi vede in quella zona. L'Inter? Esperienza spettacolare, esordire con quella maglia è un sogno per tutti i ragazzini. Ringrazio sia la società sia Inzaghi. Per me questa stagione è la prima esperienza tra i grandi, la categoria richiede qualità, un'intelligenza diversa. Sto cercando di ambientarmi al meglio e non ho obiettivi, più segno più sono contento. A chi mi ispiro? Nell'Inter a Lautaro per la fame che mette in campo, ma il mio idolo è Dybala".