Il gioco laterale può molto spesso incidere in caso di partite bloccate. Ecco perché la qualità dell'Inter parte per vie centrali e si sviluppa poi sulle corsie esterne. Avere un giocatore come Dimarco è un tassello rilevante e l'esterno dei nerazzurri, con 162 cross tentati, è il giocatore di A ad avere provato di più questa soluzione. Anche la Cremonese prova a sfruttare i lati esterni del campo: ne sono una dimostrazione i 107 cross di Vandeputte (quinto in questa speciale classifica).