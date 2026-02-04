Il trasferimento di Yanis Massolin all'Inter entra di diritto nella storia del Modena, club che si potrà godere le prestazioni del classe 2002 fino al termine della stagione. Come evidenza l'edizione odierna della Gazzetta di Modena, la cessione del francese in nerazzurro a 4,5 milioni di euro complessivi diventa infatti la più riacca nella storia dei Canarini: superati gli affari che in passato hanno portato Cristian Bucchi all’Empoli nel 2006 (4 milioni di euro) e e Diomansy Kamara al Portsmouth nel 2004 (3,5 milioni di euro).