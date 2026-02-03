C'è un'idea che stuzzica Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, in vista della partita di domani col Torino valida per i quarti di finale di Coppa Italia: il tecnico rumeno, secondo Sport Mediaset, potrebbe infatti lanciare dal primo minuto il giovane Leonardo Bovo a centrocampo. Bovo, classe 2005, è stato uno dei protagonisti della vittoria dell'ultimo scudetto con la Primavera nerazzurra prima di approdare nell'Under 23 di Stefano Vecchi. Chivu, che ha già concesso un cammeo al ragazzo nella gara contro il Venezia, potrebbe far tirare il fiato a Piotr Zielinski.

Sarà certamente ampio il turnover per la partita coi granata: spazio tra i pali a Josep Martinez, già titolare contro il Venezia. Davanti a lui potrebbe tornare Stefan de Vrij, così come dal 1' sulla fascia sinistra ci sarà il recuperato Carlos Augusto dopo l'affaticamento muscolare che lo ha messo ko per la trasferta di Cremona. Dall'altro lato, Andy Diouf prenderà il posto di Luis Henrique, mentre in mezzo si va verso la conferma di Davide Frattesi. In attacco Pio Esposito affiancherà Yoan Bonny.