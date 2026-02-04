Anche in conferenza stampa l'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri continua sulla stessa linea mantenuta precedentemente alle tv: puntare a mantenere la distanza con la Roma piuttosto che all'Inter.

Perché oggi anche belli esteticamente?

"Non lo so. Abbiamo fatto una buona partita tecnicamente, abbiamo fatto una buona difesa, potevamo fare meglio in alcune situazioni di gioco. Abbiamo 50 punti, non bastano per niente, non ci vai da nessuna parte. Dobbiamo goderci questa vittoria, pensare alla sosta, che è molto importante per recupwrare Pulisic e Leao, che hanno sofferto fisicamente in questa prima parte di stagione. Il bello della squaadra è che tutti, sia i titolari sia chi entra, hanno fatto una bella partita. È normale ma è difficile lasciare dei giocatori fuori, ma con una partita a settimana qualcuno rimane un po' più sacrificato. L'obiettivo resta la Champions".

Cinquanta punti dopo 23 partite: le altre due volte, il Milan ha vinto lo Scudetto.

"Eh, bisogna vedere quanti Scudetti ha vinto l'Inter dopo che era a 55 punti in 23 giornate. Noi pensiamo alla Roma".