Un'Inter eroica sbanca Colonia per 1-3 e si qualifica per gli ottavi di finale di Youth League. Davanti a 50.000 spettatori tedeschi, la squadra di Carbone gioca un'ottima gara e, dopo un primo tempo senza grandi occasioni da entrambe le parti, la sblocca con Bovio in avvio di ripresa. Quando la meta sembrava più vicina, il pari di Schenten, che poteva indirizzare la gara verso i tiri di rigore. Al 97', quando pareva fatta per la lotteria dal dischetto, Zarate ha segnato il gol dell'1-2. A completare la festa l'1-3 in contropiede di Kukulis, che ha sancito definitivamente la fine dei giochi. Grande prestazione per i nerazzurri, che non avrebbero meritato di andare ai rigori e sono stati bravissimi a rimanere in partita nonostante la spinta del pubblico nel finale e il gol subito in un momento critico. Da segnalare, infine, l'ottimo rientro di Garonetti da titolare dopo più di cinque mesi. Il difensore centrale ha giocato un'ottima partita e può essere il valore aggiunto per la Primavera di Carbone nella seconda metà di stagione.

IL TABELLINO

COLONIA-INTER 1-3

Marcatori: Bovio (49'), Schenten (80'), Zarate (97'), Kukulis (99')

COLONIA (4-3-3): 12 Marutzki; 2 Fürst, 4 Stapelmann, 5 Kotya-Fofana (dal 77' 19 Karadeniz), 3 Friemel; 8 Harchaoui, 6 Irmiev (dal 69' 20 Römers), 10 Ley (dal 61' 17 Akumu); 7 Ponente-Ramirez (dal 61' 14 Puzzo), 11 Niang (dal 61' 15 Völp) 9 Schenten.

A disposizione: 23 Schimtz, 13 Markoski, 16 Zimmermann, 21 Güzel.

Allenatore: Stefan Ruthenbeck

INTER (4-3-3): 1 Taho; 2 Ballo, 6 Garonetti (dal 77' 13 Nenna), 5 Bovio, 3 Marello; 8 Venturini (dal 70' 18 Zarate), 4 Cerpelletti, 11 Mancuso (dal 77' 17 Vukoje); 10 Mosconi (dall'88 20 Kukulis) 9 Iddrissou, 7 Zouin (dal 70' 19 El Mahboubi).

A disposizione: 12 Farronato, 14 Mackiewicz, 15 Williamson, 16 La Torre

Allenatore: Benito Carbone

Ammonito: Zarate (90'+7)

Arbitro: Stefan Ebner (Austria)

Assistenti: A.Gutschi, T.Kaplan (Austria)

Quarto Uomo: P.Schwengers (Germania)

RIVIVI IL LIVE

19.57 - Finisce qui! L'Inter sbanca Colonia, è 1-3 in Germania!

IL GOL - Il Colonia disperato manda avanti anche il portiere su corner. Sfera allontanata dalla difesa e Kukulis si invola a porta vuota: tiro rasoterra che si spegne in fondo al sacco.

90'+9 - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DELL'INTER!!! KUKULIS A PORTA VUOTA! 1-3!

IL GOL - A pochi secondi dalla fine Zarate gela i 50.000 di Colonia! Incredibile! Palla che arriva in area di rigore e trova Kukulis, sponda per Zarate che arriva e batte in controtempo Marutzki. Zarate si leva la maglia e viene ammonito, ma ci sta tutto: festa nerazzurra.

90'+7 - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DELL'INTER!!! ZARATEEEEE! 1-2, INTER AVANTI!

90'+5 - Vukoje di testa su cross di Marello. Blocca Marutzki.

90'+3 - Gioco fermo, colpo alla testa per Kukulis che però sembra poter proseguire.

90' - Cinque minuti di recupero.

89' - Marello imbuca con la palla morbida per Kukulis, che controlla e prova il diagonale. Palla sul fondo.

88' - Kukulis rileva Mosconi, ora il tridente nerazzurro vede il lettone al centro, El Mahboubi a destra e Iddrissou a sinistra.

84' - Grande occasione Inter. Ancora un bel piazzato di Marello, poi la palla resta lì dopo l'ennesima indecisione di Marutzki. Zarate calcia, palla respinta dalla difesa.

IL GOL - Imbucata in contropiede, Schenten attacca la profondità e calcia. Il suo tiro non è irresistibile, Taho però non è perfetto e il Colonia fa 1-1.

80' - Gol del Colonia. Che beffa. Schenten, 1-1.

79' - Subito Vukoje a un passo dal raddoppio! Ancora travolgente a destra Mosconi, poi il suo cross resta lì dopo la deviazione avversaria. Vukoje si presenta puntuale all'appuntamento con la sfera ma colpisce la parte alta della traversa.

77' - Esce Garonetti, entra Nenna. Fuori anche Mancuso, stanchissimo, per Vukoje. Il Colonia invece si sbilancia: fuori il difensore centrale Kotya-Fofana, dentro la punta Karadeniz.

72' - Kotya-Fofana si aggrega all'attacco del Colonia su rimessa laterale, viene servito e fa sponda per Schenten: tiro deviato in corner.

70' - Eccoli i primi cambi di Carbone: El Mahboubi rileva Zouin, Venturini fa spazio a Zarate.

69' - Torna a farsi vedere il Colonia. Akumu punta Marello, rientra sul sinistro e calcia sul primo palo. Palla a lato. Intanto entra Römers per Irmiev.

68' - Mancuso non trova il pallone dopo una bella combinazione sulla destra tra Venturini e Mosconi: peccato, avrebbe potuto battere a rete da ottima posizione.

67' - Ritmi in calo ora, l'Inter cerca di addormentare la partita e di non dare ritmo al Colonia. Forse è il momento per qualche cambio.

61' - Cambi nel colonia. Fuori Ley, Ponente-Ramirez e Niang per Puzzo, Akumu e Völp.

57' - Zouin! Tunnel, suolata e destro a giro da posizione piuttosto defilata. Marutzki respinge, Iddrissou non trova il tap-in per pochi centimetri.

55' - Marello cerca il gol d'autore. Il suo sinistro da lontano dopo un paio di dribbling però è poco preciso.

54' - Corner per i padroni di casa che trova Niang: alto il suo colpo di testa.

53' - Errore in disimpegno di Bovio, che poi recupera in scivolata. Il rimpallo alza un campanile, con Taho che imprudentemente cerca l'uscita. Garonetti ci mette una pezza.

52' - Ancora Inter pericolosa con Iddrissou. Cross dalla sinistra, sponda di testa di Mosconi e palla che resta in area di rigore, nei piedi del centravanti nerazzurro. Tiro respinto da Stapelmann.

IL GOL - Alla fine la sblocca Bovio! Punizione dalla destra, ben battuta da Marello con il suo mancino a rientrare. Bovio in terzo tempo va altissimo e devia in porta. Marutzki immobile, non può nulla: nerazzurri avanti con merito.

49' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL DELL'INTER! BOVIO! Eccolo il gol del vantaggio, 0-1!

48' - Ha iniziato fortissimo l'Inter! Sfondano a destra i nerazzurri con l'inserimento di Venturini. Il centrocampista calcia forte sul primo palo, Marutzki respinge in corner.

47' - Aveva segnato Mancuso, ma è tutto fermo: alta la bandierina dell'assistente, fuorigioco.

19.03 - Via alla ripresa!

19.02 - Squadre in campo, non dovrebbero esserci cambi in avvio di ripresa.

Un'Inter organizzata e concentrata gioca un buon primo tempo in casa del Colonia, nonostante il caldo fattore campo a favore degli avversari. Non basta però per trovare il gol del vantaggio, con la prima frazione di questo sedicesimo di finale di Youth League che si chiude sullo 0-0. I nerazzurri comunque hanno tenuto bene il campo, pur non creando grandissime occasioni. D'altro canto, i padroni di casa hanno creato pochissimo. Vedremo se nella ripresa il copione della partita cambierà e se la squadra di Carbone riuscirà a creare qualche palla gol più nitida per sbloccarla. In caso di parità al 90°, comunque, non sono previsti i tempi supplementari: si andrebbe direttamente ai rigori.

18.47 - Fischia due volte Ebner, si rientra negli spogliatoi sullo 0-0.

45' - Un minuto aggiuntivo.

40' - Gran chiusura di Ballo! Niang lo punta in campo aperto, ma il terzino nerazzurro gli prende il tempo e guadagna anche la rimessa dal fondo con un rimpallo. Bravo e con un pizzico di fortuna qui il laterale classe 2007, che sta giocando un'ottima partita.

38' - Torna a farsi vedere dalle parti di Taho il Colonia. Ponente-Ramirez rientra sul sinistro e questa volta calcia: impatto con il pallone piuttosto rivedibile e sfera che non impensierisce l'estremo difensore nerazzurro.

37' - Iddrissou, che recupero! L'attaccante di Carbone perde una palla sulla trequarti avversaria e insegue Schenten: palla recuperata dopo 50 metri di inseguimento.

27' - Come sta succedendo spesso in questo avvio, l'Inter attira la difesa biancorossa da una parte e trova spazio dal lato opposto. La palla arriva a Ballo che ha spazio e mette un cross forte e teso dalla destra. Mosconi stoppa perfettamente con il sinistro il suggerimento del compagno, poi cerca il diagonale con il destro. Non è il suo piede e si vede: palla debole e imprecisa.

26' - Rientra l'attaccante nerazzurro, il problema non dovrebbe essere troppo serio.

25' - Gioco momentaneamente fermo: a terra Iddrissou.

22' - Brivido per i padroni di casa. Marello batte una punizione dalla sinistra, Marutzki tenta l'uscita alta ma lascia lì il pallone. Si rifugiano in corner i difensori.

19' - Schenten a giro da fuori: palla in calcio d'angolo. L'attaccante di casa era stato servito da Ponente-Ramirez dopo un paio di dribbling, la sua conclusione a effetto è stata deviata dalla difesa nerazzurra.

17' - L'Inter muove la palla e accerchia il Colonia, rintanato nella sua area di rigore. Alla fine ci prova Ballo con un tiro cross rasoterra da destra: Stapelmann anticipa Iddrissou e respinge.

14' - Partita godibile, con tanti ribaltamenti di fronte. Ancora Niang crea qualche grattacapo alla difesa nerazzurra, ma il suo destro viene ribattuto in corner da Marello.

8' - Occasione Inter con Mosconi! Palla recuperata da Marello, che serve Zouin. L'ala sinistra di Carbone punta il fondo e mette un bel cross. Mosconi arriva sulla sfera ma non riesce a impattare bene di testa, complice l'opposizione della difesa avversaria.

4' - L'Inter replica con Mosconi. L'esterno d'attacco stende Irmiev con la sua classica sterzata sul mancino e calcia. Tiro strozzato, palla che esce a lato del primo palo.

3' - Prima occasione per i padroni di casa. Niang chiude un contropiede dei tedeschi con il suo destro: palla alta.

18.00 - Si comincia! E' iniziata Colonia-Inter!

17.57 - Squadre in campo a Colonia. Inter in nerazzurro, padroni di casa in biancorosso. Grandissimo colpo d'occhio sugli spalti.

L'Inter Primavera di Benny Carbone vola a Colonia per i sedicesimi di finale di Youth League. Ad attendere i nerazzurri, oltre agli avversari guidati da Ruthenbeck, i 50mila spettatori del RheinEnergie Stadion, casa della Prima Squadra del Colonia. Un palcoscenico incredibile, con il record di spettatori di sempre della competizione, accoglierà quindi la squadra di Carbone. Per passare il turno servirà una grande prestazione a Cerpelletti e compagni, chiamati a un'impresa. L'Inter ha chiuso la League Phase al 14esimo posto, mentre i padroni di casa hanno raggiunto la fase a eliminazione diretta dal Percorso Campioni Nazionali. Eliminati, dai tedeschi, il RU Luxembourg e il Midtjylland. La partita è in gara secca, non ci sarà il ritorno, e in caso di parità al novantesimo si andrà direttamente ai tiri di rigore. Ecco le formazioni ufficiali della gara, al via alle 18.