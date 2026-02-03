Con il gol siglato contro la Cremonese, Lautaro Martínez ha eguagliato Alessandro Altobelli (entrambi 128 gol) al 4° posto tra i migliori marcatori dell'Inter in Serie A, davanti a loro solo Giuseppe Meazza (197), Benito Lorenzi (138) e Stefano Nyers (133).

Il Toro, dopo aver scavalcato Nyers e Benito Lorenzi nella scorsa stagione, e Luigi Cevenini III in questa, ha superato Sandro Mazzola, diventando il quarto marcatore di tutti i tempi dell'Inter e ora punta a Boninsegna, distante solo una rete.

Lautaro resta anche il miglior marcatore straniero e miglior goleador in Champions League nella storia del Club.