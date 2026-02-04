Tomas Palacios è tornato ad assaggiare il campo: il difensore che l'Estudiantes ha prelevato dall'Inter ha infatti giocato i suoi primi minuti con la nuova maglia nel pareggio a reti inviolate contro il Defensa y Justicia. Al termine della partita, il giocatore ha espresso la sua soddisfazione per il ritorno nel calcio argentino e ha riflettuto sulle difficoltà del suo esordio: "Sono molto contento perché non giocavo da molto tempo. Riuscire a giocare questi primi minuti dopo così tanto tempo in Italia è molto positivo per me. Mi hanno chiesto di prendermela comoda. Sapevano della mia mancanza di minutaggio e mi hanno dato piena fiducia fin dal primo giorno in città", ha poi dichiarato.

L'esordio per l'ex giocatore di Talleres e Inter non è stato facile. Il difensore ha dovuto adattarsi a una squadra che giocava con un uomo in meno, sotto un caldo soffocante: "Il contesto non era ideale a causa dell'espulsione e delle condizioni meteorologiche, ma abbiamo lottato duramente. Il pareggio non era l'obiettivo iniziale, ma la squadra ha dimostrato carattere per ottenere un punto. Le aspettative sono alte. In questo club le richieste sono altissime: dobbiamo lottare al top su tutti i fronti. L'Estudiantes ti obbliga a vincere ogni volta, ed è per questo che ci stiamo preparando", ha concluso.