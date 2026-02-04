Brutte notizie per l'Udinese, Keinan Davis va out per almeno un mese, come prevede lo stesso club bianconero che dà la notizia dell'infortunio all'adduttore sinistro dell'attaccante inglese.

Attraverso un comunicato diramato sul sito ufficiale, i friulani hanno comunicato la "lesione all'adduttore della coscia sinistra" evidenziato dagli esami ai quali è stato sottoposto il giocatore a seguito del problema rimediato nel match contro la Roma, vinta dall'Udinese per 1-0. 

Sezione: Il resto della A / Data: Mer 04 febbraio 2026 alle 12:42
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
vedi letture
Print