Non è mai esistita una trattativa vera e propria tra l'Inter e il PSV Eindhoven per Ivan Perisic. A rivelarlo è Earnie Stewart, direttore tecnico dei Boeren, parlando in esclusiva con ESPN: "Non abbiamo mai parlato direttamente con un club della situazione di Ivan - la sua puntualizzazione -. Abbiamo saputo dalla sua agenzia che c'era interesse da parte dell'Inter e di un altro club, ma non abbiamo mai ricevuto un'offerta".

Una versione che era già uscita dalla bocca di Marcel Brands, direttore generale del PSV, alla vigilia della chiusura del mercato di riparazione: "Sì è scritto molto su Perisic, ma non abbiamo mai sentito nulla - le sue parole -. Ne abbiamo parlato con il giocatore. È stato contattato (il riferimento indiretto è al club nerazzurro, ndr), a quanto pare è così che va di questi tempi. Ma rimane e basta".

Sezione: Focus / Data: Mer 04 febbraio 2026 alle 13:54
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
Print