Non è mai esistita una trattativa vera e propria tra l'Inter e il PSV Eindhoven per Ivan Perisic. A rivelarlo è Earnie Stewart, direttore tecnico dei Boeren, parlando in esclusiva con ESPN: "Non abbiamo mai parlato direttamente con un club della situazione di Ivan - la sua puntualizzazione -. Abbiamo saputo dalla sua agenzia che c'era interesse da parte dell'Inter e di un altro club, ma non abbiamo mai ricevuto un'offerta".

Una versione che era già uscita dalla bocca di Marcel Brands, direttore generale del PSV, alla vigilia della chiusura del mercato di riparazione: "Sì è scritto molto su Perisic, ma non abbiamo mai sentito nulla - le sue parole -. Ne abbiamo parlato con il giocatore. È stato contattato (il riferimento indiretto è al club nerazzurro, ndr), a quanto pare è così che va di questi tempi. Ma rimane e basta".