Andrea Catellani, direttore sportivo del Modena, ha toccato inevitabilmente l'argomento della cessione di Yanis Massolin all'Inter nel corso della conferenza stampa organizzata per fare un consuntivo sul mercato invernale. "E' un giocatore diverso, lo definisco 'un numero primo' - le parole del dirigente a proposito del centrocampista francese che raggiungerà i nerazzurri la prossima estate -. Con quella fisicità e quella qualità, può fare le due fasi in maniera incisiva, ha da subito suscitato interesse. Noi abbiamo messo una condizione quando abbiamo parlato con gli altri club, ovvero che il giocatore avrebbe dovuto finire la stagione da noi. Secondariamente, quando abbiamo parlato con i 3-4 club italiani che ce lo avrebbero lasciato, abbiamo voluto tutelarci e mantenere diritti importanti sul suo futuro: i bonus corposi e la percentuale sulla rivendita rappresentano un asset fondamentale per il club. Avremmo potuto guadagnare di più cedendolo all'estero, ma perdendolo subito".

Fatta questa premessa, racconta Catellani, è stata l'Inter a soddisfare tutte le richieste del Modena: "Messo tutto insieme abbiamo trovato punti d'incontro con l'Inter, la società che più di tutti lo ha voluto, è rimasta affascinata dal talento di questo ragazzo. E' stata l'operazione che tutti volevano fare, siamo molto contenti".

A proposito della crescita del giocatore in questi mesi, prima del suo approdo a Milano, Catellani puntualizza: "Con l'Inter i rapporti sono talmente cordiali, quasi quotidiani, che posso dire che non c'è nessuna ingerenza tecnica sulla posizione di Yanis. Nella sua evoluzione, anche il poter interpretare più ruoli è un valore aggiunti. Tutti lo vediamo nel ruolo di mezzala ibrida. Massolin è un ragazzo speciale, oltre a essere un asset. Con l'Inter ci sarà ancora più rapporto di prima: l'operazione ha consolidato i rapporti tra i club. Il meccanismo di cessione relativo ai bonus fatto con l'Inter ci fa sentire tutelati, speriamo vivamente che lui possa avere il futuro migliore possibile".