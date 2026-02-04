Nuovi sviluppi nella vicenda riguardante l'omicidio di Vittorio Boiocchi. E' stato infatti arrestato Mauro Nepi, secondo la Procura di Milano avrebbe consegnato al capo ultras Marco Ferdico un borsone con 50mila euro, il compenso pattuito per il delitto, su mandato di Andrea Beretta.

Nepi, già condannato a 4 anni e mezzo nel processo Doppia Curva, sarebbe stato arrestato seguendo il quadro illustrato da nuove intercettazioni e testimonianze. In particolare un colloquio in carcere tra Nepi e Ferdico. Lo scorso 17 gennaio Nepi avrebbe confessato il proprio coinvolgimento.