C'è posto anche per Youssouf Fofana ai microfoni di DAZN al termine di Bologna-Milan, match vinto dai rossoneri che arrivano a quota 50 punti e si avvicinano all'Inter. Inseguimento al quale il francese però non sembra interessarsi al momento.

Rabiot, Nkunku, Maignan… Quanto è importante questa unione?

"Non siamo solo noi quattro, siamo insieme tutta la squadra. È sempre bene dare un abbraccio a chi ha fatto bene. Siamo tutti uniti, stai tranquillo".

In spogliatoio si sogna anche qualcosa oltre la Champions?

"Sincero? L’obiettivo è fare meglio dell’anno scorso".