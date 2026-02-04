Ai microfoni di Inter TV è Andy Diouf a presentare la sfida contro il Torino: “Sono felice di cominciare questa partita nella miglior posizione per me, è quella dove rendo meglio e quindi sono molto felice. Io posso giocare sia a destra che a sinistra, sono felice però di giocate lì oggi. Stasera è difficile, anche se non è un match di Serie A sarà comunque una partita molto difficile e il Torino è una squadra da tenere d’occhio”.