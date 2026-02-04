L'Inter di Coppa Italia sarà la squadra bis, come la definisce oggi Tuttosport. Tutte le energie sono convogliate sullo scudetto e domenica c'è la trasferta contro il Sassuolo, in forma e storica bestia nera dell'Inter.

Notte di esami contro il Torino per Frattesi e Diouf, ai lati di Mkhitaryan regista, ma anche per Darmian che non gioca dal 1' dal Mondiale per club. Dovrebbe prendere il posto di Luis Henrique con Bisseck alle sue spalle. Davanti Bonny insieme a Esposito.