I tifosi dell'Inter residenti in Lombardia che hanno acquistato nella fase di prelazione i biglietti per Sassuolo-Inter dell'8 febbraio, per cui è stata disposta la chiusura del Settore Ospiti (Tribuna Nord) da parte del Ministero degli Interni, saranno rimborsati nei tempi e nelle modalità resi noti dal club emiliano. La vendita dei biglietti in Tribuna Sud, fanno sapere i neroverdi, è esclusivamente riservata ai possessori di Sassuolo Card (sottoscritte entro il 30 giugno 2025).