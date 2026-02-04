Luka Topalovic potrebbe trovare spazio tra i convocati di Cristian Chivu per Inter-Torino, quarto di finale di Coppa Italia, in programma stasera a Monza (fischio d'inizio ore 21). L'indizio arriva direttamente dal sito della Lega Serie A, dove si può notare che negli aggiornamenti apportati dai nerazzurri al numero di maglie compare anche la 58 del centrocampista sloveno. 

