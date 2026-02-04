Di calciomercato di riparazione e non solo ha parlato il noto intermediario ed esperto di operazioni di calcio sudamericano Sabatino Durante in un’intervista concessa a 'SuperNews', testata sportiva di Superscommesse.it. Nell’estratto che segue, Durante tratta il tema della lotta scudetto, sostenendo che il Milan sia la vera grande rivale dell’Inter per la conquista del tricolore. Inoltre, ritiene praticamente nullo il mercato di gennaio di Inter, Juventus e Milan, che non sono riuscite a porre rimedio ai loro problemi.

Si è chiuso da poche ore il calciomercato di riparazione, senza grossi squilli da parte della maggior parte delle big. Cominciamo da Juventus, Inter e Milan: che giudizio dai al loro mercato?

“Alle tre squadre indicate do 6 meno meno come voto ed è un giudizio di manica larga. La Juventus aveva bisogno di un centrocampista che sa dove mettere la palla e dare i giusti ritmi, e di un attaccante che la butti dentro, ma ha fatto cilecca. L’Inter aveva un problema sulla fascia destra e non lo ha risolto. Il Milan necessitava di un attaccante che segnasse, ma per problemi di ginocchia (che riguardavano Mateta, ndr) non lo ha portato a casa. Tutte e tre non hanno fatto mercato praticamente”.

Domanda secca sulla lotta per il titolo: l’Inter ha già in tasca lo scudetto o esiste ancora qualche outsider credibile?

“La scorsa estate dissi che era il Milan la squadra favorita per il titolo, perché con un Vlahovic in più poteva vincere lo scudetto con 10 punti di distacco sulla seconda in classifica. Il tutto perché non ha le coppe, con conseguente minor rischio di infortuni e si può allenare con regolarità. Pur non avendo preso un centravanti così forte, la ritengo outsider accreditata dell’Inter. D’altronde ha vinto, seppur in maniera molto fortunosa, il derby d’andata. L’Inter è ancora in Champions, col pericolo infortuni, date le tre partite a settimana. Inoltre, c’è uno scontro diretto aperto, che fa sì che i rossoneri siano ancora candidati alla grande per il titolo”.

