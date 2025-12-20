L'Inter ha uno sviluppo di gioco offensivo con un'impostazione fortemente verticale. Ormai quest'aspetto tecnico-tattico di Chivu è ampiamente collaudato e c'è una statistica interessante a certificarlo. Come evidenzia Kickest, Dimarco, Barella e Lautaro occupano le prime tre posizioni del campionato italiano sul piano delle big chance create. Ma c'è un dato statistico fortemente collegato a quello appena citato, vale a dire le big chance mancate: Lautaro a quota 10, secondo solo a Kean (11). Anche Pio Esposito ne ha fallite 7