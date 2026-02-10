Daniele Doveri sarà l'arbitro chiamato a dirigere Inter-Juventus, boig match della 25esima giornata di Serie A. Ne è sicuro l'ex direttore di gara Graziano Cesari: "C’è solo un arbitro, è Doveri - assicura dagli studi Mediaset -. Dopo Inter-Napoli 2-2, dove ha arbitrato benissimo e ha dato prova di grande saggezza arbitrale, non ci sono dubbi. Ha già arbitrato in questo turno? Non conta nulla, se sta bene un arbitro può anche fischiare due-tre volte consecutive".