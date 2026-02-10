Intervenuto a Sport Mediaset prima del fischio d'inizio di Napoli-Como, match attualmente all'intervallo e momentaneamente con la squadra di Fabregas in vantaggio, il direttore dei partenopei, Giovanni Manna aveva definito la Coppa Italia un obiettivo che tengono a raggiungere: "Ci giochiamo la semifinale con l'Inter" aveva detto nel pre-partita quando ha parlato della scelta di puntare su Giovane, giocatore sul quale aveva messo gli occhi anche l'Inter e sugli obiettivi stagionali di Conte e i suoi.

Giovane e Alisson Santon gli uomini del mercato:

"È stato complicato, abbiamo scelto di puntare su due ragazzi giovani che hanno margini di crescita. Con ansia gli vogliamo vedere, li aspettiamo".

Obiettivi:

"A me piacerebbe fare i conti con tutta la rosa. Avrei voluto confrontarmi con tutta la rosa, con scelte diverse ma non è stato possibile. Abbiamo già vinto la Supercoppa, oggi ci giochiamo un altro obiettivo. Siamo usciti in Champions, in campionato siamo in linea con le aspettative, avremmo voluto competere con tutta la rosa ma non è un alibi. Abbiamo un grande gruppo e un allenatore vero. A fine stagione vediamo".