Marcus Thuram è tornato a colpire, e soprattutto è riuscito a bucare un avversario che ancora mancava alla sua collezione: dopo un mese di assistenza il francese ha trovato la rete del 2-0 ieri contro il Sassuolo, ventesima squadra di Serie A contro la quale Tikus ha timbrato il cartellino. Come lui, dal suo arrivo all'Inter nella stagione 2023-2024, solo il compagno di reparto Lautaro Martinez, anche lui a 20.