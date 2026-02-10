Intervistato da Clank!, la leggenda del Boca Juniors e del calcio argentino e internazionale, Martin Palermo ha parlato anche del connazionale nonché capitano dell'Inter, Lautaro Martinez. Giocatore sul quale l'ex attaccante stravede e non a caso dice: "Martinez ad oggi è il miglior attaccante d’Europa per me".

Lautaro? Cosa gli vedi?

"Il gol, il gol, e ancora il gol. Ha molta potenza e ha questa ricerca costante, esce per giocare, fa giocare, vede la palla anche da fuori area, fa lanci lunghi, gira, va verso l’area, poi vede la palla e e gli vedi fare altri movimenti senza mai essere goffo o impacciato come a volte dicevano a me. Non ha movimenti brutti o ruvidi, o pesanti o lenti. Ha una buona struttura fisica, ha una struttura fisica diversa dalla mia. Lautaro è diverso".