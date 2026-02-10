Vittorioso per 2-0 in casa del Venezia, l'allenatore del Modena, Andrea Sottil, è intervenuto in conferenza stampa post-partita durante la quale ha parlato anche di Yanis Massolin, giocatore acquistato dall'Inter ma rimasto ancora in Serie cadetta fino al termine della stagione. "Sono arrivati giocatori importanti, si pensi anche a Massolin che è andato all’Inter dopo quattro mesi di lavoro".