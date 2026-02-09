Battesimo del gol con la maglia dell'Inter per Manuel Akanji e per Luis Henrique: l'elvetico e il brasiliano hanno segnato il loro primo gol in Serie A ampliando il margine tra i nerazzurri e il Sassuolo nella goleada di ieri sera al Mapei Stadium. Con loro sale a quota 16 il numero di giocatori dell'Inter andati a segno in questa stagione: un primato che la squadra di Cristian Chivu condivide con la Juventus, prossima avversaria in campionato, e il Cagliari.