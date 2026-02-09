L’Inter continua a scrivere la storia anche lontano da San Siro. Con il successo di Reggio Emilia contro il Sassuolo, i nerazzurri hanno vinto 8 trasferte consecutive in campionato per la terza volta nella loro storia in Serie A: come nello scorso campionato, e come nella stagione 2006/07 con Roberto Mancini in panchina.

Non solo: l’Inter ha conquistato 10 vittorie nelle prime 12 gare esterne stagionali solo per la terza volta nel massimo campionato, dopo il 2006/07 e il 2023/24.

Data: Lun 09 febbraio 2026
Autore: Raffaele Caruso
