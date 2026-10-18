Mattia Liberali, attaccante del Como, ha parlato così a Sky Sport rispondendo alla domanda relativa alla poca qualità dei giovani calciatori dell'Italia. Manca talento? "Non rispondiamo a nessuno perché non ci interessa. Vogliamo migliorare e sono contento per tutti: Raimondo, Cisse, Lulli, Camarda e tutti gli altri. Io penso soprattutto al Como, poi alla Nazionale".