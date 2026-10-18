Mattia Liberali, attaccante del Como, ha parlato così a Sky Sport rispondendo alla domanda relativa alla poca qualità dei giovani calciatori dell'Italia. Manca talento? "Non rispondiamo a nessuno perché non ci interessa. Vogliamo migliorare e sono contento per tutti: Raimondo, Cisse, Lulli, Camarda e tutti gli altri. Io penso soprattutto al Como, poi alla Nazionale".

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 18 ottobre 2026 alle 23:38
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione