Maurizio Sarri arrabbiato dopo Milan-Atalanta. Di seguito le sue lamentele a Sky: "Ho scoperto che ci sono giocatori che possono mandare affanculo gli arbitri (si riferisce alle proteste di Rabiot ndr). L'ho detto all'arbitro e lui mi ha risposto che l'ha ammonito. Se lo faccio io vengo espulso. Lasciamo perdere. La conduzione a noi non è piaciuta, ogni volta che ho incontrato Chiffi è andata così. Dispiace non aver raccolto punti, nel finale l'inerzia era dalla parte nostra. Si poteva pensare a qualcosa in più del pareggio, ma se la squadra è capace di esprimersi come nell'ultima mezz'ora acquista consapevolezza".