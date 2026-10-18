Maurizio Sarri arrabbiato dopo Milan-Atalanta. Di seguito le sue lamentele a Sky: "Ho scoperto che ci sono giocatori che possono mandare affanculo gli arbitri (si riferisce alle proteste di Rabiot ndr). L'ho detto all'arbitro e lui mi ha risposto che l'ha ammonito. Se lo faccio io vengo espulso. Lasciamo perdere. La conduzione a noi non è piaciuta, ogni volta che ho incontrato Chiffi è andata così. Dispiace non aver raccolto punti, nel finale l'inerzia era dalla parte nostra. Si poteva pensare a qualcosa in più del pareggio, ma se la squadra è capace di esprimersi come nell'ultima mezz'ora acquista consapevolezza".

Sezione: Focus / Data: Dom 18 ottobre 2026 alle 21:35
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione