Tre su tre per l'Inter Women in campionato e il tecnico David Sassarini, ai canali nerazzurri, commenta così il successo sul Parma: “La squadra è cresciuta durante la partita, non siamo partiti benissimo ma è frutto del pregresso, quando si arriva dalle nazionali bisogna ritrovare le nostre situazioni. La squadra poi si è messa a giocare e l'ha fatto con la solita pazienza e calma, creando trame offensive molto belle. La cosa importante è come riconosciamo le porzioni di campo, e il sapere cosa fare con o senza palla: le ragazze cominciano ad avere sulle gambe un percorso di diversi mesi e di conoscenza, iniziano a capire bene come comportarsi nelle diverse situazioni".

Ancora Sassarini: "Abbiamo fatto partite di grande continuità in tutti i novanta minuti: oggi era complicata perché il Parma aveva cambiato allenatore e sapevamo che sarebbe sceso in campo in un determinato modo. Non tutte le partite sono uguali, noi dobbiamo pensare a noi stessi per fare risultato volendo fare la partita con la massima intensità, perché le squadre avversarie ci affrontano sempre al 100%. La squadra arriva bene alla trasferta di Napoli, il percorso è una conseguenza del lavoro che facciamo in settimana.”