Una gara ogni tre giorni. Lo avevamo detto che la pausa di settembre doveva servire a tutte le squadre per ricaricare al massimo le energie. Gli impegni a cavallo tra ottobre e novembre sono molto fitti e nei prossimi dieci giorni, dal 21 ottobre a fine mese, l'Inter giocherà quattro partite. E non gare banali, bensì impegni a dir poco indicativi per lo sviluppo del corso stagionale interista. Si parte dalla sfida contro lo Shakhtar, poi Fiorentina, Venezia e il derby contro il Milan. Prima della prossima sosta per le nazionali, l'Inter sfiderà a novembre anche Feyenoord e Como.