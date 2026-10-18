Una gara ogni tre giorni. Lo avevamo detto che la pausa di settembre doveva servire a tutte le squadre per ricaricare al massimo le energie. Gli impegni a cavallo tra ottobre e novembre sono molto fitti e nei prossimi dieci giorni, dal 21 ottobre a fine mese, l'Inter giocherà quattro partite. E non gare banali, bensì impegni a dir poco indicativi per lo sviluppo del corso stagionale interista. Si parte dalla sfida contro lo Shakhtar, poi Fiorentina, Venezia e il derby contro il Milan. Prima della prossima sosta per le nazionali, l'Inter sfiderà a novembre anche Feyenoord e Como.
Sezione: Focus / Data: Dom 18 ottobre 2026 alle 23:10
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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