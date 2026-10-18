Filip Stankovic continua a incantare i tifosi del Venezia e anche ieri ha fatto una grandissima partita. Per quanto concerne la situazione di mercato, l'Inter ha infatti tutelato i propri interessi inserendo nell'accordo con il Venezia una clausola che garantisce ai nerazzurri il 50% sulla futura rivendita del calciatore. Una formula che permette al club milanese di mantenere un legame con il portiere classe 2002 e di valutare eventuali scenari di mercato.

Nel frattempo lui ha parlato così a DAZN: "Mi fa sempre piacere aiutare la squadra, specie nei momenti difficili, quando vedevo i compagni stanchi. Ora ci aspetta la prossima partita. Rigore? Sapevo che De Bruyne avrebbe chiuso. L'ultimo che ho parato era a Lukaku, la squadra ha bisogno di me e quando mi faccio trovar pronto è la soddisfazione più bella. Nicola? Ci ha dato indicazioni e grinta, l'abbiamo preparata bene e abbiamo sofferto da squadra".