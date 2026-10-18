Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha parlato a DAZN di come è cambiata la difesa delle squadre italiane: "Tra i miei principi c'è quello di saper difendere, per tutte le squadre l'equilibrio è importante. Il Barcellona di Guardiola sapeva come pressare. Io penso che ogni allenatore decida dove vuole difendere e che, più vicino alla propria porta stai, più è probabile che ti facciano gol. Quando non ci riesci rischi di prendere qualche imbarcata perché i rischi sono tanti. La Roma ha preso tre gol su calci d'angolo, ma contro una squadra mostruosa mettendola in difficoltà. Secondo me le squadre italiane in Europa ci rappresentano bene, non è vero che non sappiamo più difendere”.