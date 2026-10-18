Ennesima grande prestazione della Lazio, che passeggia a Torino contro la Juventus, calando ai bianconeri un sonoro tris al termine di una partita perfetta. Apre le marcature Provstgaard con un colpo di testa perfetto. Nel secondo tempo la squadra di Gattuso continua a macinare e Isaksen trova il gol che permette ai suoi di raddoppiare. Non finisce qui perché c'è anche spazio per il tris di Dele-Bashiru. Vittoria netta per la squadra di Gattuso che raggiunge l'Inter in testa.

Sezione: News / Data: Dom 18 ottobre 2026 alle 22:42
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione