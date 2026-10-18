Il portiere dello Shakhtar Donetsk, Dmytro Riznyk, ha parlato a UPL.TV della sfida vinta ieri dalla sua squadra, con la proiezione sulla trasferta di San Siro in programma mercoledì: "La partita è andata bene, non volevamo concedere. Ovviamente la priorità era il risultato perché sappiamo che ci aspetta una sfida importante e difficile in Champions. Vincere fa sempre bene, ora ci prepariamo per Milano".