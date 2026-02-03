Tocca a Matteo Marchetti di Ostia Lido dirigere il quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Torino in programma mercoledì sera a Monza; il fischietto 36enne ha diretto in stagione i nerazzurri in occasione del match interno perso contro l'Udinese per 2-1 lo scorso 31 agosto. Sette vittorie e due sconfitte il bilancio dei nerazzurri con Marchetti in campo.