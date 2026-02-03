Domani sera, mercoledì 4 febbraio, l'Inter scenderà in campo alle ore 21 per i quarti di finale contro il Torino eccezionalmente all'U-Power Stadium di Monza anziché a San Siro, occupato a causa dei preparativi per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali che si terrà venerdì 6 febbraio. La capienza dello stadio di Monza è inferiore rispetto a quella del Meazza, motivo per cui il club nerazzurro ha deciso di dare priorità ai tifosi più fidelizzati. I cancelli apriranno alle ore 19, gli ultimi biglietti sono disponibili su Vivaticket.com a questo link. Per tutte le altre info CLICCA QUI.